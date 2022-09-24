Украина. Премьер лига24 сентября 2022, 15:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Львов
В Минае состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги
24 сентября 2022, 15:27 |
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В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Львова».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Минай» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Львов».
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