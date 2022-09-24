В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Минай» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Львов».