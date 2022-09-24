Теннисное антидопинговое агентство наложило санкции на игрока из рф
Имя не называется
Международное агентство ITIA подтвердило, что российский теннисист(ка) отстранен от спорта на девять месяцев после того, как признал нарушение правил теннисной антидопинговой программы (TADP). Из-за возраста имя игрока не называют.
Игроку было 14 лет, и он играл только на втором взрослом турнире ITF в январе 2022 года, когда образцы были отобраны для случайной антидопинговой проверки. Образец был направлен в лабораторию, аккредитованную WADA, которая обнаружила наличие мельдония в пробе А, что позже было подтверждено в пробе В.
Согласно TADP, игрок относится к категории лиц, находящихся под защитой в силу своего возраста, и было установлено «отсутствие существенной вины или халатности». Из-за возраста игрока, его уровня и отсутствия доступа к антидопинговому образованию санкции были установлены на девять месяцев, начиная с даты временного отстранения игрока (5 марта 2022 года).
Это означает, что игрок не имеет права участвовать в соревнованиях или посещать какие-либо теннисные события, разрешенные, организованные или санкционированные руководящими органами спорта до 4 декабря 2022 года.
Учитывая возраст игрока и его недостаточное образование, ITIA обеспечит индивидуальную обучающую сессию, чтобы обозначить для игрока правила и обязанности спортивных программ доброчестности.
Ранее российского игрока подозревали в договорных матчах.
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