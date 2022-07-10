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ATP
10 июля 2022, 21:15 | Обновлено 10 июля 2022, 21:31
560
0

Теннисист из рф подозревается в участии в договорных матчах в турнирах ATP

Под подозрением Аслан Карацев и грузинский спортсмен Николоз Басилашвили

10 июля 2022, 21:15 | Обновлено 10 июля 2022, 21:31
560
0
Теннисист из рф подозревается в участии в договорных матчах в турнирах ATP
Getty Images/Global Images Ukraine

Теннисист из рф Аслан Карацев и грузинский спортсмен Николоз Басилашвили подозреваются в участии в договорных матчах, проинформировал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на ITF.

Карацев подозревается в причастности к пяти договорным матчам на основании слишком большого объема ставок на эти игры. Одним из подозрительных является матч первого круга парного турнира в Штутгарте с участием Карацева.

У Карацева и Басилашвили был общий белорусский тренер Егор Яцык, который мог быть организатором договорных матчей, по сообщению ZDF. Французская полиция уже проводила допрос Яцыка в 2020 году по поводу договорных матчей

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договорные матчи Николоз Басилашвили Аслан Карацев Егор Яцык
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Источник ZDF.de
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