Теннисист из рф подозревается в участии в договорных матчах в турнирах ATP
Под подозрением Аслан Карацев и грузинский спортсмен Николоз Басилашвили
Теннисист из рф Аслан Карацев и грузинский спортсмен Николоз Басилашвили подозреваются в участии в договорных матчах, проинформировал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на ITF.
Карацев подозревается в причастности к пяти договорным матчам на основании слишком большого объема ставок на эти игры. Одним из подозрительных является матч первого круга парного турнира в Штутгарте с участием Карацева.
У Карацева и Басилашвили был общий белорусский тренер Егор Яцык, который мог быть организатором договорных матчей, по сообщению ZDF. Французская полиция уже проводила допрос Яцыка в 2020 году по поводу договорных матчей
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