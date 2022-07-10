Теннисист из рф подозревается в участии в договорных матчах в турнирах ATP

Теннисист из рф Аслан Карацев и грузинский спортсмен Николоз Басилашвили подозреваются в участии в договорных матчах, проинформировал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на ITF.

Карацев подозревается в причастности к пяти договорным матчам на основании слишком большого объема ставок на эти игры. Одним из подозрительных является матч первого круга парного турнира в Штутгарте с участием Карацева.

У Карацева и Басилашвили был общий белорусский тренер Егор Яцык, который мог быть организатором договорных матчей, по сообщению ZDF. Французская полиция уже проводила допрос Яцыка в 2020 году по поводу договорных матчей