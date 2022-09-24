ФОТО. Сборная Украины определила комплекты формы на матч против Армении

Сборная Украины по футболу в сегодняшнем матче 5-го тура Лиги наций против Армении сыграет в желтом комплекте формы. Соперник будет в красном.

Игра стартует в 16:00 по Киеву.

В заявку сборной Украины попали 23 игрока.