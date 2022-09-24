Лига наций24 сентября 2022, 10:36 |
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ФОТО. Сборная Украины определила комплекты формы на матч против Армении
Команда сыграет в желтом
24 сентября 2022, 10:36 |
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Сборная Украины по футболу в сегодняшнем матче 5-го тура Лиги наций против Армении сыграет в желтом комплекте формы. Соперник будет в красном.
Игра стартует в 16:00 по Киеву.
В заявку сборной Украины попали 23 игрока.
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