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  4. ФОТО. Сборная Украины определила комплекты формы на матч против Армении
Лига наций
24 сентября 2022, 10:36 |
565
0

ФОТО. Сборная Украины определила комплекты формы на матч против Армении

Команда сыграет в желтом

24 сентября 2022, 10:36 |
565
0
ФОТО. Сборная Украины определила комплекты формы на матч против Армении
УАФ

Сборная Украины по футболу в сегодняшнем матче 5-го тура Лиги наций против Армении сыграет в желтом комплекте формы. Соперник будет в красном.

Игра стартует в 16:00 по Киеву.

В заявку сборной Украины попали 23 игрока.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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