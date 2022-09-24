Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении

Сегодня, 24 августа, состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Армении и Украины. Игра пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване (Армения). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, которые сегодня смогут сыграть против Армении.

Заявка сборной Украины на матч против Армении:

1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Отметим, что из 24 футболистов, которые были на сборах перед игрой, нет только Эдуарда Сарапия, который был довызван в расположение команды из резервного списка