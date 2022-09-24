Он вернулся. Овчаренко снова сыграет в финале европейского турнира

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим напарником Андреа Пиккьоне (Италия) пробился в парный финал грунтового 25-тысячника в Санта Маргерита ди Пуле (Италия, Кальяри).

ITF M25 Санта Маргерита ди Пула. Грунт. Пары. 1/2 финала

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Фабрицио Андалоро (Италия) / Стефано Папагно (Италия) – 3:6, 6:3, [10:8]

Далее в финале Александр вместе с Андреа сыграют против еще одного итальянского дуэта Фаусто Табакко / Джорджиа Табакко.

Отметим, что Овчаренко не выступал на турнирах больше месяца. Ранее он прервал винстрик из 12 побед, а также выиграл парный трофей в Сербии.