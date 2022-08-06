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ITF
06 августа 2022, 13:54 | Обновлено 06 августа 2022, 14:08
231
0

Украинец выиграл еще один фьючерс

Александр Овчаренко стал триумфатором парного турнира в Сербии

06 августа 2022, 13:54 | Обновлено 06 августа 2022, 14:08
231
0
Украинец выиграл еще один фьючерс
Instagram. Александр Овчаренко

В пятницу, 6 августа, состоялся парный финал фьючерса в Нови-Сад (Сербия). Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл трофей вместе с Франом Нинчевичем (Хорватия).

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). Финал. Парный разряд. Грунт

Александр Овчаренко (Украина)/Фран Нинчевич (Хорватия) - Виктор Йович (Сербия)/Марат Шарипов (россия) - 7:5, 3:6, [10:3]

Напомним, что вчера Александр не смог продолжить матч в полуфинале одиночного разряда. До этого победная серия украинца составляла 12 матчей, во время которой он выиграл два трофея в Словакии.

Также Александр Овчаренко поделился своими планами на будущее в эксклюзивном интервью для Sport.ua

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Победная серия. Украинский теннисист выиграл 12-й матч подряд на грунте
Александр Овчаренко ITF Нови-Сад
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Источник Sport.ua
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