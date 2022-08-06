Украинец выиграл еще один фьючерс
Александр Овчаренко стал триумфатором парного турнира в Сербии
В пятницу, 6 августа, состоялся парный финал фьючерса в Нови-Сад (Сербия). Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл трофей вместе с Франом Нинчевичем (Хорватия).
ITF M15 Нови-Сад (Сербия). Финал. Парный разряд. Грунт
Александр Овчаренко (Украина)/Фран Нинчевич (Хорватия) - Виктор Йович (Сербия)/Марат Шарипов (россия) - 7:5, 3:6, [10:3]
Напомним, что вчера Александр не смог продолжить матч в полуфинале одиночного разряда. До этого победная серия украинца составляла 12 матчей, во время которой он выиграл два трофея в Словакии.
Также Александр Овчаренко поделился своими планами на будущее в эксклюзивном интервью для Sport.ua.
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