Украинец выиграл еще один фьючерс

В пятницу, 6 августа, состоялся парный финал фьючерса в Нови-Сад (Сербия). Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл трофей вместе с Франом Нинчевичем (Хорватия).

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). Финал. Парный разряд. Грунт

Александр Овчаренко (Украина)/Фран Нинчевич (Хорватия) - Виктор Йович (Сербия)/Марат Шарипов (россия) - 7:5, 3:6, [10:3]

Напомним, что вчера Александр не смог продолжить матч в полуфинале одиночного разряда. До этого победная серия украинца составляла 12 матчей, во время которой он выиграл два трофея в Словакии.

Также Александр Овчаренко поделился своими планами на будущее в эксклюзивном интервью для Sport.ua.