Лига наций23 сентября 2022, 18:23 |
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6
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Интересная личность этот Жоау Пиньейру
23 сентября 2022, 18:23 |
1011
6
Завтра, 24 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Армении и Украины.
Ранее стало известно, что главным арбитром встречи стал 44-летний португалец Жоау Пиньейру.
Интересно то, что основная работа 44-летнего португальца совсем иная. Сообщается, что Пиньейру упорно и плодотворно трудится в местном отделении российской компании «Газпром».
Должность Жоау в компании неизвестна.
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