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Лига наций
23 сентября 2022, 18:23 |
1011
6

Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме

Интересная личность этот Жоау Пиньейру

23 сентября 2022, 18:23 |
1011
6
Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме
Instagram. Жоау Пиньейру

Завтра, 24 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Армении и Украины.

Ранее стало известно, что главным арбитром встречи стал 44-летний португалец Жоау Пиньейру.

Интересно то, что основная работа 44-летнего португальца совсем иная. Сообщается, что Пиньейру упорно и плодотворно трудится в местном отделении российской компании «Газпром».

Должность Жоау в компании неизвестна.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 6
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umnuy2
вы думаете эти уроды с уефа об этом не знали-они нас спецом кошмарят-то петракова на штраф то нате вам шредера судейского
Ответить
+4
Хутин Пуйло
Какой кеф на красную/пенальти?
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+3
Михаил Степанов
трєш...
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+2
grifon.
Якщо рефері у матчі почне клоунаду, треба бойкотувати турніри УЄФА
Ответить
0
Veter
А я сегодня оплатил счёт в УкрСибБанке   
Откуда в Украине Сибирь ???  
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-3
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