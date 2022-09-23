Арбитр, который назначен на матч Армения – Украина, работает в Газпроме

Завтра, 24 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Армении и Украины.

Ранее стало известно, что главным арбитром встречи стал 44-летний португалец Жоау Пиньейру.

Интересно то, что основная работа 44-летнего португальца совсем иная. Сообщается, что Пиньейру упорно и плодотворно трудится в местном отделении российской компании «Газпром».

Должность Жоау в компании неизвестна.