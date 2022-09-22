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Лига наций
22 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:03
598
0

Стал известен арбитр матча Армения – Украина

Поединок обслужит бригада португальца Жоау Пинейру

22 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:03
598
0
Стал известен арбитр матча Армения – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пинейру

УЕФА назначила бригаду арбитров на матч Лиги наций Армения – Украина.

Поединок обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру. Помогать ему будут ассистенты Бруну Алвеш Жезуш и Лусину Майя. Четвертый арбитр – Андре Нарсишу.

Матч Армения – Украина пройдет в субботу, 24 сентября в Ереване. Начало – в 16:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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