Лига наций22 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:03
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Стал известен арбитр матча Армения – Украина
Поединок обслужит бригада португальца Жоау Пинейру
22 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:03
598
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УЕФА назначила бригаду арбитров на матч Лиги наций Армения – Украина.
Поединок обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру. Помогать ему будут ассистенты Бруну Алвеш Жезуш и Лусину Майя. Четвертый арбитр – Андре Нарсишу.
Матч Армения – Украина пройдет в субботу, 24 сентября в Ереване. Начало – в 16:00 по Киеву.
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