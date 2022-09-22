Стал известен арбитр матча Армения – Украина

УЕФА назначила бригаду арбитров на матч Лиги наций Армения – Украина.

Поединок обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру. Помогать ему будут ассистенты Бруну Алвеш Жезуш и Лусину Майя. Четвертый арбитр – Андре Нарсишу.

Матч Армения – Украина пройдет в субботу, 24 сентября в Ереване. Начало – в 16:00 по Киеву.