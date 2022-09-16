Сборная Армении объявила состав на матчи Лиги наций с Украиной и Ирландией

Главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос огласил состав команды, который будет готовиться к будущим поединкам Лиги наций с командами Украины (24 сентября) и Ирландии (27 сентября).

В список 66-летнего испанского специалиста вошли 25 исполнителей.

Вратари: Давид Юрченко, Станислав Бучнев (оба - «Пюник»), Арсен Бегларян («Урарту»)

Защитники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба – «Анортосис», Кипр), Андре Чалишир («Силькеборг», Дания), Жорди Арарат («Индепендьенте Медельин», Колумбия), Тарон Восканян («Алашкерт»), Грай Мкоян («Арарат»), Жирайр Маргарян («Урарту»), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба – «Арарат-Армения»)

Полузащитники/нападающие: Хорен Байрамян («Ростов», рф), Эдуард Сперцян («Краснодар», рф), Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Ваан Бичахчян («Погонь», Польща), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — «Пюник»), Артак Григорян («Алашкерт»), Карен Мурадян («Арарат- Армения»), Сергей Мкртчян («Урарту»), Сероб Галстян («Арарат»).

Армянская сборная с 19 по 25 сентября проведет тренировочный сбор в Техническом центре национальной федерации.

Как ранее сообщалось, сегодня, 16 сентября, в Варшаве свой тренировочный сбор начала сборная Украины.