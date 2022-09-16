Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2022, 11:47 | Обновлено 16 сентября 2022, 12:12
295
0

Сборная Украины начинает сбор в Варшаве

Команда будет готовиться к матчах Лиги наций

16 сентября 2022, 11:47 | Обновлено 16 сентября 2022, 12:12
295
0
Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
УАФ

Сегодня, в пятницу 16 сентября, первые представители украинской сборной соберутся в столице Польши и проведут втягивающую тренировку в рамках подготовки к трем сентябрьским матчам Лиги наций-2022/2023.

Накануне поездом из Киева в Варшаву отправилась делегация «сине-желтых» во главе с главным тренером Александром Петраковым. С ним уехали помощники Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, голкиперы Дмитрий Резник и Евгений Волынец, а также медицинский и административный персонал сборной.

В польскую столицу украинцы прибыли сегодня в 11:00 по киевскому времени, и сразу отправились в отель Marriott – он на три дня станет резиденцией главной команды Украины

К обеду в расположение сборной прибудут футболисты трех участников еврокубков от Украины – «Шахтера», «Днепра-1» и «Динамо». Также сегодня к команде присоединится и полузащитник эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко.

Под вечер «сине-желтые» отправятся на первую тренировку данного сбора. Занятия состоится на поле стадиона «Полония». Нагрузка у игроков будет разной, поскольку футболисты «Динамо» и «Днепра-1» лишь вчера провели матчи в евротурнирах за свои клубы, тогда как остальные сборники сыграли раньше. Ожилдается, что ребята будут работать в двух группах.

В Варшаве сборная Украины будут тренироваться еще два дня - 17 и 18 сентября, а утром 19-го числа отправится самолетом в Глазго. Там к команде присоединятся представители иностранных клубов. Следовательно, в понедельник вечером, 20 сентября, команда должна будет провести тренировку в полном составе.

Напомним, 21 сентября украинцы сыграют с командой Шотландии, 24-го померятся силами со сборной Армении, а 27-го числа в номинально домашней встрече вновь выяснят отношения с шотландцами.

Ранее стало известно, что сборной Украины в предстоящих матчах не поможет защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

По теме:
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Стала известна заявка сборной Шотландии на матч с Украиной
сборная Украины по футболу Александр Петраков Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 08:25 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером
Футбол | 16 сентября 2022, 10:51 0
Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером
Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером

Украинцам не понравилось то, как бразильцы вели переговоры с их защитником

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Футбол | 15.09.2022, 23:52
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
Футбол | 16.09.2022, 10:40
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
15.09.2022, 23:59 5
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
15.09.2022, 16:33 11
Теннис
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48 1
Теннис
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
15.09.2022, 22:15 8
Футбол
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности