Сборная Украины начинает сбор в Варшаве

Сегодня, в пятницу 16 сентября, первые представители украинской сборной соберутся в столице Польши и проведут втягивающую тренировку в рамках подготовки к трем сентябрьским матчам Лиги наций-2022/2023.

Накануне поездом из Киева в Варшаву отправилась делегация «сине-желтых» во главе с главным тренером Александром Петраковым. С ним уехали помощники Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, голкиперы Дмитрий Резник и Евгений Волынец, а также медицинский и административный персонал сборной.

В польскую столицу украинцы прибыли сегодня в 11:00 по киевскому времени, и сразу отправились в отель Marriott – он на три дня станет резиденцией главной команды Украины

К обеду в расположение сборной прибудут футболисты трех участников еврокубков от Украины – «Шахтера», «Днепра-1» и «Динамо». Также сегодня к команде присоединится и полузащитник эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко.

Под вечер «сине-желтые» отправятся на первую тренировку данного сбора. Занятия состоится на поле стадиона «Полония». Нагрузка у игроков будет разной, поскольку футболисты «Динамо» и «Днепра-1» лишь вчера провели матчи в евротурнирах за свои клубы, тогда как остальные сборники сыграли раньше. Ожилдается, что ребята будут работать в двух группах.

В Варшаве сборная Украины будут тренироваться еще два дня - 17 и 18 сентября, а утром 19-го числа отправится самолетом в Глазго. Там к команде присоединятся представители иностранных клубов. Следовательно, в понедельник вечером, 20 сентября, команда должна будет провести тренировку в полном составе.

Напомним, 21 сентября украинцы сыграют с командой Шотландии, 24-го померятся силами со сборной Армении, а 27-го числа в номинально домашней встрече вновь выяснят отношения с шотландцами.

Ранее стало известно, что сборной Украины в предстоящих матчах не поможет защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.