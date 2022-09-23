Италия23 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:10
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Недвед может покинуть пост вице-президента Ювентуса
В руководстве клуба возникло разногласие
23 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:10
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Павел Недвед в ближайшее время может покинуть пост вице-президента «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Это связано с тем, что внутри руководства «Ювентуса» возникли разногласия. Недвед выступил за увольнение главного тренера команды Массимилиано Аллегри, но больше никто в руководстве его не поддержал.
50-летний Недвед работает в руководстве «Ювентуса» с 2010 года, должность вице-президента занимает с октября 2015 года.
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