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Италия
23 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:10
470
0

Недвед может покинуть пост вице-президента Ювентуса

В руководстве клуба возникло разногласие

23 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 23 сентября 2022, 18:10
470
0
Недвед может покинуть пост вице-президента Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Павел Недвед в ближайшее время может покинуть пост вице-президента «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с тем, что внутри руководства «Ювентуса» возникли разногласия. Недвед выступил за увольнение главного тренера команды Массимилиано Аллегри, но больше никто в руководстве его не поддержал.

50-летний Недвед работает в руководстве «Ювентуса» с 2010 года, должность вице-президента занимает с октября 2015 года.

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Павел Недвед Ювентус Массимилиано Аллегри
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Источник Il Messaggero
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