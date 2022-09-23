Недвед может покинуть пост вице-президента Ювентуса

Павел Недвед в ближайшее время может покинуть пост вице-президента «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с тем, что внутри руководства «Ювентуса» возникли разногласия. Недвед выступил за увольнение главного тренера команды Массимилиано Аллегри, но больше никто в руководстве его не поддержал.

50-летний Недвед работает в руководстве «Ювентуса» с 2010 года, должность вице-президента занимает с октября 2015 года.