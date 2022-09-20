Недвед предложил уволить Аллегри из Ювентуса, но президент еще думает

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед выступил с инициативой относительно увольнения с тренерского поста команды Массимилиано Аллегри. Впрочем, президент туринцев Андреа Аньелли предложение менеджера отклонил.

Разговор руководителей «старой синьоры» о перспективах Аллегри состоялся еще на прошлой неделе. Аньели хотел получить гарантии, что «Ювентус» останется сплоченной командой и продолжит работать над продвижением вперед как единое целое. Но пока это не наблюдается.

Напомним, в минувший уик-энд «Ювентус» в очередном матче чемпионата Италии проиграл «Монце» - 0:1. В таблице Серии А команда занимает 8 место с 10 очками. В нынешней Лиге чемпионов туринцы еще вовсе не набрали очков, играя в одном квартете с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа.

Ранее генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил вотум доверия Массимилиано Аллегри.