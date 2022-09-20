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  4. Недвед предложил уволить Аллегри из Ювентуса, но президент еще думает
Италия
20 сентября 2022, 14:15 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:05
702
2

Недвед предложил уволить Аллегри из Ювентуса, но президент еще думает

Туринский клуб все ближе и ближе к тренерской рокировке

20 сентября 2022, 14:15 | Обновлено 20 сентября 2022, 15:05
702
2
Недвед предложил уволить Аллегри из Ювентуса, но президент еще думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед выступил с инициативой относительно увольнения с тренерского поста команды Массимилиано Аллегри. Впрочем, президент туринцев Андреа Аньелли предложение менеджера отклонил.

Разговор руководителей «старой синьоры» о перспективах Аллегри состоялся еще на прошлой неделе. Аньели хотел получить гарантии, что «Ювентус» останется сплоченной командой и продолжит работать над продвижением вперед как единое целое. Но пока это не наблюдается.

Напомним, в минувший уик-энд «Ювентус» в очередном матче чемпионата Италии проиграл «Монце» - 0:1. В таблице Серии А команда занимает 8 место с 10 очками. В нынешней Лиге чемпионов туринцы еще вовсе не набрали очков, играя в одном квартете с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа.

Ранее генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил вотум доверия Массимилиано Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Павел Недвед Андреа Аньелли
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Источник Corriere della Sera
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Комментарии 2
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Gargantua
хороший же тренер, и усилились хорошими трансферами. Что там творится не понятно.
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0
Kain_X_Rain
Для того что бы уволить нужны деньги,давно пора решить с ним вопрос.Команда все понимает и сливает его,тут выбора по сути уже нет.
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-1
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