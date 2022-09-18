В Ювентусе продолжают верить в Аллегри

Планы туринского клуба относительно сотрудничества с нынешним наставником команды Массимилиано Аллерги подтвердил генеральный директор Маурицио Арривабене. Он заявил, что текущие турнирные показатели еще не являются основанием для разрыва отношений с тренером.

«Я ожидаю реакции от «Ювентуса». Даже не реакции, а скорее действий. Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Ювентус», работать над дисциплиной.

У Макса не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне. Если что-то не работает как надо, моя задача как генерального директора заключается в том, чтобы заставить это работать. Нам нужно работать вместе и смотреть вперед», – заявил Арривабене.

«Ювентус» в таблице Серии А после 6 игр занимает 8 место с 10 очками. В Лиге чемпионов туринцы не смогли одержать ни одной победы в двух стартовых турах, и отметились историческим антирекордом.