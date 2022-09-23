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  4. Лунин попал в сферу интересов Баварии. Заменит 36-летнего Нойера?
Германия
23 сентября 2022, 16:01 |
1033
13

Лунин попал в сферу интересов Баварии. Заменит 36-летнего Нойера?

Андрея сватают в Германию

23 сентября 2022, 16:01 |
1033
13
Лунин попал в сферу интересов Баварии. Заменит 36-летнего Нойера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины по футболу Андрей Лунин попал в сферу интересов немецкой «Баварии».

Мюнхенский клуб активно ищет качественного голкипера, который бы со временем заменил Мануэля Нойера. Но ни один из топовых вратарей не соглашается быть дублером 36-летнего немца, поэтому «Бавария» решила перейти к запасному варианту.

Сообщается, что мюнхенцы задумались над приглашением 23-летнего Андрея Лунина, который практически не играет в «Реале». Украинец не единственный в списке претендентов. «Бавария» склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но хорошего варианта на рынке сейчас нет. Следовательно, обсуждение кандидатуры Лунина стали более основательными.

Отметим, что Андрей Лунин стал игроком «Реала» еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей. Украинец явно проигрывает конкуренцию 30-летнему Тибо Куртуа из Бельгии.

Ранее Андрей прокомментировал конкуренцию на вратарской позиции в составе сборной Украины.

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Источник Todofichajes.com
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Комментарии 13
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Serhii P.
Яка різниця, яку баночку гріти? З Реалом більше титулів можна виграти.
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+3
Remark
На банку он попал, а не в Баварию, и видимо по всему надолго.
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0
odiniznashih
Такая вратарская судьба - к сожалению вратарей хороших много, а первый один и тут  или ждать пока  первый на пенсию или волю случая.  Этого Куртуа ничего не берет - ни травмы, ни короновирус. Я просто не понимаю тренеров, которые не дают отдохнуть первому даже во второстепенных матчах с явными аутсайдерами.
Хотя Лунину повезло, что стоял не он в матче с Шерифом, а так бы все на него повесили))
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0
anacreon
У нас люди постійно підколюють Луніна, ніби то його проблема. Але це проблема всіх других воротарів в принципі. Ніхто ніде не грає, бо тренер вчепився і навіть при рахунку 4:0 ніколи не випустить хоч на 20 хвилин побігати другому воротареві, аби той мав ігрову практику.Якщо інших гравців постійго міняють і ротація, то воротарів ніколи. І пощастить другому лише якщо травма чи дискваліфікація.
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0
ALKOSruLKA
...навіщо їм воротар, який за останні 3 роки зіграв 5 матчів ?
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-2
Злий Глобинець
Ой, навряд чи він і там колись стане основним. З такою мізерною ігровою практикою за останні роки.
Казала його дівчина - переходь в Шахтар. Даремно не послухав.
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-3
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