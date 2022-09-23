Лунин попал в сферу интересов Баварии. Заменит 36-летнего Нойера?

Голкипер сборной Украины по футболу Андрей Лунин попал в сферу интересов немецкой «Баварии».

Мюнхенский клуб активно ищет качественного голкипера, который бы со временем заменил Мануэля Нойера. Но ни один из топовых вратарей не соглашается быть дублером 36-летнего немца, поэтому «Бавария» решила перейти к запасному варианту.



Сообщается, что мюнхенцы задумались над приглашением 23-летнего Андрея Лунина, который практически не играет в «Реале». Украинец не единственный в списке претендентов. «Бавария» склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но хорошего варианта на рынке сейчас нет. Следовательно, обсуждение кандидатуры Лунина стали более основательными.

Отметим, что Андрей Лунин стал игроком «Реала» еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей. Украинец явно проигрывает конкуренцию 30-летнему Тибо Куртуа из Бельгии.

Ранее Андрей прокомментировал конкуренцию на вратарской позиции в составе сборной Украины.