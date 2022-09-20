Андрей ЛУНИН: «Неважно, кто играет в воротах»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от поединка против национальной команды Шотландии в Лиге наций.

«Соскучились, конечно. Потому что это последний сбор на полгода. Я счастлив. Много желания работать и играть. Все хорошо. После дороги немного отдохнули и сразу на тренировку. Хорошая тренировка, хороший ритм.

Конкуренция за место в воротах? Во-первых, Жоре Бущану скорейшего выздоровления. А кто играет – неважно. Важно побеждать, получать результат.

Думаю, у команд одинаковый уровень мотивации. То, что было – уже прошло. Шотландия – хорошая команда, силовая. Есть технические игроки. Поэтому будет тяжело. Тем более на выезде», - сказал Лунин.

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.