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  4. Андрей ЛУНИН: «Неважно, кто играет в воротах»
Лига наций
20 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 12:27
395
0

Андрей ЛУНИН: «Неважно, кто играет в воротах»

23-летний голкипер – о конкуренции на своей позиции

20 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 20 сентября 2022, 12:27
395
0
Андрей ЛУНИН: «Неважно, кто играет в воротах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от поединка против национальной команды Шотландии в Лиге наций.

«Соскучились, конечно. Потому что это последний сбор на полгода. Я счастлив. Много желания работать и играть. Все хорошо. После дороги немного отдохнули и сразу на тренировку. Хорошая тренировка, хороший ритм.

Конкуренция за место в воротах? Во-первых, Жоре Бущану скорейшего выздоровления. А кто играет – неважно. Важно побеждать, получать результат.

Думаю, у команд одинаковый уровень мотивации. То, что было – уже прошло. Шотландия – хорошая команда, силовая. Есть технические игроки. Поэтому будет тяжело. Тем более на выезде», - сказал Лунин.

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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