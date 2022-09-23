Игра за сборную пошла на пользу. Орлов вышел в полуфинал турнира в Сербии
Украинец в двух сетах разобрался с представителем Румынии
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 532) в 1/4 финала грунтового 25-тысячника в Пироте (Сербия) обыграл Валентина Ванту (Румыния, ATP 1551) в двух сетах за 2 часа и 13 минут.
ITF M25 Пирот. Грунт. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина) – Валентин Ванта (Румыния) – 6:3, 7:5
Ранее Орлов сыграл за сборную Украины на Кубке Дэвиса.
Отметим, что предстоящий полуфинал станет для Владислав первым за 4 месяца. Тогда, в мае, он выиграл грунтовой 25-тысячник в Хорватии.
Далее украинец сыграет с Кириллом Киватцевым (россия, ATP 775).
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