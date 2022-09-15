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Кубок Дэвиса
15 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:38
235
0

Украина – Венгрия – 0:2. Орлов без шансов проиграл Пирошу

Владислав не смог одолеть вторую ракетку соперников

15 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 15 сентября 2022, 21:38
235
0
Украина – Венгрия – 0:2. Орлов без шансов проиграл Пирошу
ФТУ. Владислав Орлов

15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Во втором матче лидер украинской сборной Владислав Орлов (№530 ATP) проиграл второму номеру венгров Жомбору Пирошу (№159 АТР).

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Владислав Орлов (Украина) – Жомбор Пирош (Венгрия) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча теннисистов. Ранее Вячеслав Белинский уступил Мартону Фучовичу.

Второй игровой день начнется с парного матча. Начало в 17:00 по Киеву в пятницу.

Украина – Венгрия – 0:2

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Источник Sport.ua
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