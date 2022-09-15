Украина – Венгрия – 0:2. Орлов без шансов проиграл Пирошу
Владислав не смог одолеть вторую ракетку соперников
15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Во втором матче лидер украинской сборной Владислав Орлов (№530 ATP) проиграл второму номеру венгров Жомбору Пирошу (№159 АТР).
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Владислав Орлов (Украина) – Жомбор Пирош (Венгрия) – 2:6, 2:6
Это была первая встреча теннисистов. Ранее Вячеслав Белинский уступил Мартону Фучовичу.
Второй игровой день начнется с парного матча. Начало в 17:00 по Киеву в пятницу.
Украина – Венгрия – 0:2
Piros Zsombor 6:2 6:2-re nyert Orlov ellen az ukránok elleni második meccsen, az Envirotis magyar Davis-kupa csapat így 2-0-ra vezet. Folytatás holnap. pic.twitter.com/khZQP2wtW3— HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) September 15, 2022
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