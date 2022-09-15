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  4. Украина – Венгрия – 0:1. Белинский в двух сетах проиграл Фучовичу
Кубок Дэвиса
15 сентября 2022, 19:54 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:14
231
0

Украина – Венгрия – 0:1. Белинский в двух сетах проиграл Фучовичу

Вячеслав показал неплохой теннис, но этого оказалось недостаточно в матче с таким соперником

15 сентября 2022, 19:54 | Обновлено 15 сентября 2022, 20:14
231
0
Украина – Венгрия – 0:1. Белинский в двух сетах проиграл Фучовичу
ФТУ. Вячеслав Белинский

15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В стартовой встрече второй номер украинской сборной Вячеслав Белинский (№605 ATP) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (№91 АТР).

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6

В целом Вячеслав играл неплохо, но особых шансов не имел. В восьмом гейме первого сета у него был один брейкпоинт, но сравнять счет на 4:4 не получилось. Далее Фучович шансов не давал до подачи на матч.

Это была первая встреча теннисистов. Также Белинский впервые в карьере сыграл против оппонента из первой сотни.

В четверг состоится еще одна одиночная встреча. Соревнования в пятницу стартуют с парного матча, начало в 17:00 по Киеву.

Украина – Венгрия – 0:1

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Источник Sport.ua
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