Украина – Венгрия – 0:1. Белинский в двух сетах проиграл Фучовичу

15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В стартовой встрече второй номер украинской сборной Вячеслав Белинский (№605 ATP) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (№91 АТР).

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа

Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6

В целом Вячеслав играл неплохо, но особых шансов не имел. В восьмом гейме первого сета у него был один брейкпоинт, но сравнять счет на 4:4 не получилось. Далее Фучович шансов не давал до подачи на матч.

Это была первая встреча теннисистов. Также Белинский впервые в карьере сыграл против оппонента из первой сотни.

В четверг состоится еще одна одиночная встреча. Соревнования в пятницу стартуют с парного матча, начало в 17:00 по Киеву.

Украина – Венгрия – 0:1

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