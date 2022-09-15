Украина – Венгрия – 0:1. Белинский в двух сетах проиграл Фучовичу
Вячеслав показал неплохой теннис, но этого оказалось недостаточно в матче с таким соперником
15 сентября сборная Украины начала матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
В стартовой встрече второй номер украинской сборной Вячеслав Белинский (№605 ATP) уступил лидеру венгров Мартону Фучовичу (№91 АТР).
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Вячеслав Белинский (Украина) – Мартон Фучович (Венгрия) – 3:6, 2:6
В целом Вячеслав играл неплохо, но особых шансов не имел. В восьмом гейме первого сета у него был один брейкпоинт, но сравнять счет на 4:4 не получилось. Далее Фучович шансов не давал до подачи на матч.
Это была первая встреча теннисистов. Также Белинский впервые в карьере сыграл против оппонента из первой сотни.
В четверг состоится еще одна одиночная встреча. Соревнования в пятницу стартуют с парного матча, начало в 17:00 по Киеву.
Украина – Венгрия – 0:1
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Az Envirotis magyar Davis-kupa csapat 1-0-ra vezet az ukránok ellen, Fucsovics Marci 6:3 6:2-re nyert Viacheslav Bielinsky ellen. pic.twitter.com/s5GhlbFdT9— HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) September 15, 2022
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