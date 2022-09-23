Надаль / Федерер – Сок / Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 сентября состоится парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Рафаэль Надаль (Испания) / Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США) / Фрэнсис Тиафо (США).

Это противостояние закроет 1-й игровой день на турнире. Матч начнется не ранее 22:30 по Киеву.

Федерер и Надаль представляют команду Европы, а Сок и Тиафо – команду Мира.

Отметим, что Роджер Федерер проведет свою последнюю игру в профессиональной карьере. Ранее он объявил об уходе с большого спорта.

Расписание дня

15:00. Каспер Рууд (Европа) – Джек Сок (Мир)

16:30*. Стефанос Циципас (Европа) – Диего Шварцман (Мир)

21:00. Энди Маррей (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)

22:30*. Роджер Федерер / Рафаэль Надаль (Европа) – Джек Сок / Фрэнсис Тиафо (Мир)

*ориентировочное время

Следите за текстовой трансляцией матча в нашем Telegram-канале по теннису

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матчей