Мирон МАРКЕВИЧ: «У Шевченко были классные помощники, поэтому был результат»
Специалист – о перспективах Андрея Шевченко после разрыва контракта с «Дженоа»
Известный украинский тренер, 71-летний Мирон Маркевич поделился мнением о расторжении контракта Андреем Шевченко с итальянским «Дженоа».
«Не знаю, какие у него планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю.
Что не получилось у Шевченко в «Дженоа»? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, а и у любого тренера такая судьба. Нужно уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.
У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс», - сказал Маркевич.
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Шевченко пощастило, що на його професійному шляху трапився Лобановський, який вправив йому футбольні мізки та поставив його на правильний професійний шлях, який привів його до великих вершин.
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