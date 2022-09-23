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23 сентября 2022, 11:38 |
881
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Шевченко были классные помощники, поэтому был результат»

Специалист – о перспективах Андрея Шевченко после разрыва контракта с «Дженоа»

23 сентября 2022, 11:38 |
881
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Шевченко были классные помощники, поэтому был результат»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер, 71-летний Мирон Маркевич поделился мнением о расторжении контракта Андреем Шевченко с итальянским «Дженоа».

«Не знаю, какие у него планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю.

Что не получилось у Шевченко в «Дженоа»? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, а и у любого тренера такая судьба. Нужно уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.

У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс», - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Андрей Шевченко Дженоа расторжение контракта
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Источник FanDay
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Виктор Войцеховский
А ты свалил, как крыса. И не понятно за что получал сотни тысяч долларов с 2016 по 2021 год.
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Nick.Grabowski
100%. Мальдера та Тассотті - класні та досвідчені помічники. Тассотті - це взагалі велика людина в плані розуміння футболу, бо працював з Капелло, Анчелотті, Дзакеронні, Аллегрі. Мальдера чудовий аналітик та прекрасна, щира людина.
Шевченко - це звичайний хлопчина з Оболоні, який дуже посередньо вчився в школі (інтелектуальна посередність, рівень людських рис теж посередній - про це свідчить його відома прес-конференція за 1 день до матчу команди Петракова з Францією. Гідна та совісна людина таке би точно ніколи не зробила, а от гівно-мен таке зробити міг).
Шевченко пощастило, що на його професійному шляху трапився Лобановський, який вправив йому футбольні мізки та поставив його на правильний професійний шлях, який привів його до великих вершин.
Він з цього шляху зійшов "завдяки" своїй дружині, яка з легенди Мілану зробила з нього дружбана Абрамовича та подібних "аристократів". 
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