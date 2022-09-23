Мирон МАРКЕВИЧ: «У Шевченко были классные помощники, поэтому был результат»

Известный украинский тренер, 71-летний Мирон Маркевич поделился мнением о расторжении контракта Андреем Шевченко с итальянским «Дженоа».

«Не знаю, какие у него планы. Насколько мне известно, он хотел быть тренером. У него неплохо получилось в сборной и может, есть вариант. Хочет ли он этого сам? Не знаю.

Что не получилось у Шевченко в «Дженоа»? Это такая работа, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра – внизу, под копытами. Это не только у него так, а и у любого тренера такая судьба. Нужно уметь держать удар и двигаться дальше, если он хочет быть тренером.

У него были классные помощники, наблюдал за ним, когда работал главой комитета сборных. Они дополняли друг друга, и потому был хороший результат. Если решит быть тренером, то, наверное, есть такие помощники наготове. Это творческий процесс», - сказал Маркевич.