Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину

Накануне «Шахтер» оформил трансфер 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, с которым подписал 5-летнее трудовое соглашение.

Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки, однако по данным портала Transfermarkt, за Назарину «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.

Отметим, что цвета «Зари» Назарина защищал с лета 2020 года, когда за нераскрытую сумму перебрался в стан луганчан из бельгийского «Антверпена».

Также накануне «Заря» и «Шахтер» осуществили еще один трансфер – из донецкого в луганский клуб перешел правый защитник Игорь Кирюханцев.