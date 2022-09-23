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Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 10:39 |
783
0

Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину

Луганчане выручили вполне пристойные деньги по меркам УПЛ

23 сентября 2022, 10:39 |
783
0
Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Накануне «Шахтер» оформил трансфер 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, с которым подписал 5-летнее трудовое соглашение.

Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки, однако по данным портала Transfermarkt, за Назарину «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.

Отметим, что цвета «Зари» Назарина защищал с лета 2020 года, когда за нераскрытую сумму перебрался в стан луганчан из бельгийского «Антверпена».

Также накануне «Заря» и «Шахтер» осуществили еще один трансфер – из донецкого в луганский клуб перешел правый защитник Игорь Кирюханцев.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Заря Луганск трансферы УПЛ Transfermarkt
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Источник Sport.ua
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