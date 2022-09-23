Названа сумма, которую Шахтер заплатил Заре за Назарину
Луганчане выручили вполне пристойные деньги по меркам УПЛ
Накануне «Шахтер» оформил трансфер 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, с которым подписал 5-летнее трудовое соглашение.
Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки, однако по данным портала Transfermarkt, за Назарину «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.
Отметим, что цвета «Зари» Назарина защищал с лета 2020 года, когда за нераскрытую сумму перебрался в стан луганчан из бельгийского «Антверпена».
Также накануне «Заря» и «Шахтер» осуществили еще один трансфер – из донецкого в луганский клуб перешел правый защитник Игорь Кирюханцев.
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