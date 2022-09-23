Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жерсон Родригеш забил за сборную Люксембурга в ворота Турции
Лига наций
23 сентября 2022, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:18
70
0

Жерсон Родригеш забил за сборную Люксембурга в ворота Турции

Форвард, принадлежащий «Динамо», в Лиге наций уже провел 3 гола

23 сентября 2022, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:18
70
0
Жерсон Родригеш забил за сборную Люксембурга в ворота Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Форвард Жерсон Родригеш забил гол за сборную Люксембурга в матче против команды Турции в 5-м туре Лиге наций (3:3).

27-летний нападающий отличился на 69-й минуте встречи, когда вывел свою команду вперед (3:2). Однако турки отыгрались на 87-й минуте.

Родригеш выступает за саудовскую команду «Аль-Вахда» на правах аренды из киевского «Динамо».

В Лиге наций 2022/23 Жерсон забил за Люксембург уже 3 гола в 5 матчах и делит 2-место в списке лучших бомбардиров Дивизиона С.

По теме:
Польша – Нидерланды – 0:2. Левандовски на сухом пайке. Видео голов и обзор
Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Лига наций. Хорватия вышла в лидеры, долгожданная победа Франции
Жерсон Родригеш сборная Люксембурга по футболу сборная Турции по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23
Футбол | 22 сентября 2022, 21:27 0
Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23
Днепр-1 дозаявил двух бразильских новичков на сезон УПЛ 2022/23

Гомес Феррейра и Гомес Де Соуза помогут днепровскому клубу

Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Футбол | 22 сентября 2022, 06:00 0
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго
Защитники Азовстали на свободе, Украина потерпела разгром в Глазго

Главные новости за 21 сентября на Sport.ua

Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Футбол | 22.09.2022, 11:40
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Бокс | 22.09.2022, 12:55
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Футбол | 22.09.2022, 23:45
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
В россии назвали свою цифру убитых в войне против Украины
21.09.2022, 12:40 5
Война
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
21.09.2022, 11:33 16
Война
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «А что вы ожидали? Нас и от ЧМ-2026 отстранят»
21.09.2022, 07:40 14
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.09.2022, 01:00
Биатлон
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
22.09.2022, 01:23 44
Футбол
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
22.09.2022, 13:40
Бокс
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
22.09.2022, 18:21 8
Футбол
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности