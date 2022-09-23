Лига наций23 сентября 2022, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:18
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Жерсон Родригеш забил за сборную Люксембурга в ворота Турции
Форвард, принадлежащий «Динамо», в Лиге наций уже провел 3 гола
23 сентября 2022, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 01:18
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Форвард Жерсон Родригеш забил гол за сборную Люксембурга в матче против команды Турции в 5-м туре Лиге наций (3:3).
27-летний нападающий отличился на 69-й минуте встречи, когда вывел свою команду вперед (3:2). Однако турки отыгрались на 87-й минуте.
Родригеш выступает за саудовскую команду «Аль-Вахда» на правах аренды из киевского «Динамо».
В Лиге наций 2022/23 Жерсон забил за Люксембург уже 3 гола в 5 матчах и делит 2-место в списке лучших бомбардиров Дивизиона С.
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