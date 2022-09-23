Жерсон Родригеш забил за сборную Люксембурга в ворота Турции

Форвард Жерсон Родригеш забил гол за сборную Люксембурга в матче против команды Турции в 5-м туре Лиге наций (3:3).

27-летний нападающий отличился на 69-й минуте встречи, когда вывел свою команду вперед (3:2). Однако турки отыгрались на 87-й минуте.

Родригеш выступает за саудовскую команду «Аль-Вахда» на правах аренды из киевского «Динамо».

В Лиге наций 2022/23 Жерсон забил за Люксембург уже 3 гола в 5 матчах и делит 2-место в списке лучших бомбардиров Дивизиона С.