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Лига наций
Турция
22.09.2022, FT 3 : 3
Люксембург
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Лига наций
23 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:24
1122
0

Турция – Люксембург – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 23 сентября 2022, 07:24
1122
0
Турция – Люксембург – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

В матче 5-го тура Лиги наций Турция и Люксембург сыграли вничью (3:3).

Форвард Жерсон Родригеш забил гол на 69-й минуте встречи, когда вывел свою команду вперед (3:2). Родригеш выступает за саудовскую команду «Аль-Вахда» на правах аренды из киевского «Динамо».

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Турция – Люксембург – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор

Голы: Ундер, 16, Шано, 39 (автогол), Юксек, 87 – Де Граса, 8, Синани, 37, Родригеш, 69.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаиль Юксек (Турция).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Максим Шано (Люксембург).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Дженгиз Ундер (Турция).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Мартинс да Граса (Люксембург).
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Источник Sport.ua
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