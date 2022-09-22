Лучше не было. Неймар получил признание в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал лучшим игроком французской Лиги 1 в августе. Таков итог голосования болельщиков. Сообщается, что бразилец получил поддержку 45% голосов респондентов.

В августовских матчах чемпионата Франции Неймар стал автором семи голов и шести ассистов.

В опросе Неймар опередил нападающего «Ланса» Флорьяна Сотока (пять голов и одни ассист), который набрал 30% голосов, и своего одноклубника — аргентинца Лионеля Месси с 20% голосов (три гола и четыре передачи).

Что любопытно, Неймар в своей карьере за парижский «ПСЖ» сумел удостоиться данной награды всего лишь в третий раз. Ранее он был лучшим в Лиге 1 в декабре 2017 года и январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Неймар, Месси и Мбаппе вошли вместе в историю ЛЧ.