Лучше не было. Неймар получил признание в Лиге 1
Бразилец провел хороший месяц в чемпионате Франции
Нападающий «ПСЖ» Неймар стал лучшим игроком французской Лиги 1 в августе. Таков итог голосования болельщиков. Сообщается, что бразилец получил поддержку 45% голосов респондентов.
В августовских матчах чемпионата Франции Неймар стал автором семи голов и шести ассистов.
В опросе Неймар опередил нападающего «Ланса» Флорьяна Сотока (пять голов и одни ассист), который набрал 30% голосов, и своего одноклубника — аргентинца Лионеля Месси с 20% голосов (три гола и четыре передачи).
Что любопытно, Неймар в своей карьере за парижский «ПСЖ» сумел удостоиться данной награды всего лишь в третий раз. Ранее он был лучшим в Лиге 1 в декабре 2017 года и январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Неймар, Месси и Мбаппе вошли вместе в историю ЛЧ.
🔝📽️🏆 #TrophéesUNFP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2022
Notre numéro 🔟 @neymarjr remporte le Trophée @UNFP du Joueur du Mois d'𝙖𝙤𝙪̂𝙩 👏❤️💙
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