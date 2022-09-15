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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 15:11 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:22
803
0

Впервые. Месси, Мбаппе и Неймар вошли вместе в историю ЛЧ

Игроки атаки «ПСЖ» отличились голами в матче с «Маккаби» Хайфа

15 сентября 2022, 15:11 | Обновлено 15 сентября 2022, 15:22
803
0
Впервые. Месси, Мбаппе и Неймар вошли вместе в историю ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы парижский «ПСЖ» добился волевой победы - 3:1. Переломить игру и склонить в итоге чашу весов в матче на свою сторону французам помогли голы в исполнении Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Аргентинец, француз и бразилец отметились голами в одном матче впервые в истории Лиги чемпионов.

Напомним, Месси защищает цвета «ПСЖ» с лета 2021 года, Мбаппе стал игроком парижской команды в 2017-м, а Неймар появился в столице Франции также летом 2017 года.

«ПСЖ», обыграв в Хайфе «Маккаби», в таблице группы Н Лиги чемпионов делит 1-2 места с «Бенфикой» - у обеих команд по 6 очков. 5 октября лидеры квартета выяснят отношения между собой в Лиссабоне.

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ПСЖ Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе Лига чемпионов Маккаби Хайфа
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Источник УЕФА
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