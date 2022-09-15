Впервые. Месси, Мбаппе и Неймар вошли вместе в историю ЛЧ

В выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы парижский «ПСЖ» добился волевой победы - 3:1. Переломить игру и склонить в итоге чашу весов в матче на свою сторону французам помогли голы в исполнении Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Аргентинец, француз и бразилец отметились голами в одном матче впервые в истории Лиги чемпионов.

Напомним, Месси защищает цвета «ПСЖ» с лета 2021 года, Мбаппе стал игроком парижской команды в 2017-м, а Неймар появился в столице Франции также летом 2017 года.

«ПСЖ», обыграв в Хайфе «Маккаби», в таблице группы Н Лиги чемпионов делит 1-2 места с «Бенфикой» - у обеих команд по 6 очков. 5 октября лидеры квартета выяснят отношения между собой в Лиссабоне.