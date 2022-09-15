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Лига Чемпионов
Маккаби Хайфа
14.09.2022, FT 1 : 3
ПСЖ
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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 04:44 |
229
0

Маккаби – ПСЖ – 1:3. Звездная тройка сделала результат. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 04:44 |
229
0
Маккаби – ПСЖ – 1:3. Звездная тройка сделала результат. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Вчера, 14 сентября, завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» Хайфа и «ПСЖ». Гости из Парижа уверенно одержали победу со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа H. 14 сентября

«Маккаби» – «ПСЖ» – 1:3

Голы: Шери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

ГОЛ! 1:0. Шери, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Месси, 37 мин.

ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 69 мин.

ГОЛ! 1:3. Неймар, 89 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяронн Шери (Маккаби Хайфа).
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Килиан Мбаппе Лионель Месси Неймар Лига чемпионов ПСЖ Маккаби Хайфа видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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