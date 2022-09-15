Маккаби – ПСЖ – 1:3. Звездная тройка сделала результат. Видео голов и обзор

Вчера, 14 сентября, завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» Хайфа и «ПСЖ». Гости из Парижа уверенно одержали победу со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа H. 14 сентября

«Маккаби» – «ПСЖ» – 1:3

Голы: Шери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

ГОЛ! 1:0. Шери, 24 мин.

ГОЛ! 1:1. Месси, 37 мин.

ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 69 мин.

ГОЛ! 1:3. Неймар, 89 мин.