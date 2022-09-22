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  4. Мудрик получил самую низкую оценку за матч Шотландия - Украина
Лига наций
22 сентября 2022, 08:27 |
581
1

Мудрик получил самую низкую оценку за матч Шотландия - Украина

WhoScored оценил игроков

22 сентября 2022, 08:27 |
581
1
Мудрик получил самую низкую оценку за матч Шотландия - Украина
uaf.ua

Статистический портал WhoScored оценил игроков по итогам матча Лиги наций, в котором сборная Шотландии обыграла Украину со счетом 3:0.

Худшую оценку получил хавбек Михаил Мудрик - 5.6. Столько же имеет Роман Яремчук, но он вышел на замену во втором тайме.

А вот лучшим в составе команды Александра Петракова ожидаемо стал вратарь Анатолий Трубин - 6.8. Несмотря на разгром, кипер сделал ряд хороших сейвов.

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сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Анатолий Трубин Шотландия - Украина Лига наций
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Источник Sport.ua
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suforza1921
Бондар 6,6 а Мудрик 5,6??? Вони точно дивилися гру?
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