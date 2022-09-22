Лига наций22 сентября 2022, 08:27 |
581
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Мудрик получил самую низкую оценку за матч Шотландия - Украина
WhoScored оценил игроков
22 сентября 2022, 08:27 |
581
1
Статистический портал WhoScored оценил игроков по итогам матча Лиги наций, в котором сборная Шотландии обыграла Украину со счетом 3:0.
Худшую оценку получил хавбек Михаил Мудрик - 5.6. Столько же имеет Роман Яремчук, но он вышел на замену во втором тайме.
А вот лучшим в составе команды Александра Петракова ожидаемо стал вратарь Анатолий Трубин - 6.8. Несмотря на разгром, кипер сделал ряд хороших сейвов.
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