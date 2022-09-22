Оценки за Шотландія – Україна. Караваев и Бондарь были худшими на поле
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок Лиги наций
В поединке Лиги наций сборная Украины уступила национальной команде Шотландии со счетом 0:3.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Худшими на поле из игроков, вышедших со старта, были Александр Караваев и Валерий Бондарь.
Оценки Sport.ua за матч Шотландия – Украина – 3:0:
Замены Шотландии Хики - 6,5; Фрейзер - 6,5; Дайкс - 7,5; Маклин - б/о; Тейлор - б/о.
Замени Украины: Сидорчук - 5,0; Яремчук - 5,0; Циганков - 5,0; Зубков - б/о; Игнатенко - б/о.
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