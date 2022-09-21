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Товарищеские матчи
Заря
21.09.2022 16:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 03:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 04:06
41
0

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 16:00 товарищеский матч команд УПЛ

21 сентября 2022, 03:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 04:06
41
0
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

21 сентября в 16:00 состоится товарищеский матч команд УПЛ между луганской «Зарей» и «Александрией».

Клубы воспользовались паузой в чемпионате Украины, чтобы провести совместный спарринг.

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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