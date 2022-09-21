Товарищеские матчи
21.09.2022 16:00 - : -
Украина. Премьер лига21 сентября 2022, 03:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 04:06
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Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 16:00 товарищеский матч команд УПЛ
21 сентября 2022, 03:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 04:06
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21 сентября в 16:00 состоится товарищеский матч команд УПЛ между луганской «Зарей» и «Александрией».
Клубы воспользовались паузой в чемпионате Украины, чтобы провести совместный спарринг.
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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