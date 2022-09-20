Украина. Премьер лига20 сентября 2022, 13:49 |
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Заря запланировала два спарринга на паузу во время сборных
Луганчане сыграют с «Александрией» и «Колосом»
20 сентября 2022, 13:49 |
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Вчера, 19 сентября, луганская «Заря» возобновила тренировочный процесс после нескольких выходных дней.
Первый из них состоится 21 сентября, соперником будет «Александрия». Начало – в 15:00 по Киеву. Второй спарринг пройдет 25 сентября против «Колоса». Время начала матча пока что не известно.
На данный момент «Заря» идет четвертой в УПЛ с 9 очками в четырех турах.
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