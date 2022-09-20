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  4. Заря запланировала два спарринга на паузу во время сборных
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 13:49 |
75
0

Заря запланировала два спарринга на паузу во время сборных

Луганчане сыграют с «Александрией» и «Колосом»

20 сентября 2022, 13:49 |
75
0
Заря запланировала два спарринга на паузу во время сборных
ФК Заря Луганск

Вчера, 19 сентября, луганская «Заря» возобновила тренировочный процесс после нескольких выходных дней.

Первый из них состоится 21 сентября, соперником будет «Александрия». Начало – в 15:00 по Киеву. Второй спарринг пройдет 25 сентября против «Колоса». Время начала матча пока что не известно.

На данный момент «Заря» идет четвертой в УПЛ с 9 очками в четырех турах.

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Источник ФК Заря
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