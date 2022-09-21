Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов

Украинские футбольные болельщики в соцсетях резко раскритиковали действия президента УАФ Андрея Павелко, который рассказал о том, что УЕФА наложил штраф на коуча сборной Украины Александра Петракова:

«Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить».

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Ранее футбольные органы россии подали жалобу в УЕФА после слов Александра Петракова о готовности защищать Украину с оружием в руках:

«Я думал, если они (оккупанты) придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что так делать нормально. Я думаю, что смог бы убрать двух или трех врагов».

Реакция украинских фанатов в адрес таких действий Павелко крайне негативная. По их мнению, крайне странно, что УАФ решила оплатить штраф, а не попыталась оспорить это решение в апелляционных инстанциях УЕФА.

Возмущенная реакция украинских футбольных фанатов на действия Павелко в этом вопросе выглядит так: