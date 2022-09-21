Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов
Лига наций
21 сентября 2022, 02:35 | Обновлено 21 сентября 2022, 03:25
221
0

Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов

Почему Украинская ассоциация футбола не подала протест на решение УЕФА?

21 сентября 2022, 02:35 | Обновлено 21 сентября 2022, 03:25
221
0
Это дно полное. Павелко хвастается тем, что штраф оплатил? Реакция фанатов
УАФ. Петраков и Павелко

Украинские футбольные болельщики в соцсетях резко раскритиковали действия президента УАФ Андрея Павелко, который рассказал о том, что УЕФА наложил штраф на коуча сборной Украины Александра Петракова:

«Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить».

Ранее футбольные органы россии подали жалобу в УЕФА после слов Александра Петракова о готовности защищать Украину с оружием в руках:

«Я думал, если они (оккупанты) придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что так делать нормально. Я думаю, что смог бы убрать двух или трех врагов».

Реакция украинских фанатов в адрес таких действий Павелко крайне негативная. По их мнению, крайне странно, что УАФ решила оплатить штраф, а не попыталась оспорить это решение в апелляционных инстанциях УЕФА.

Возмущенная реакция украинских футбольных фанатов на действия Павелко в этом вопросе выглядит так:

  • Павелко еще хвастается тем, что штраф оплатил? Это уже вообще дно полное.
  • Какой штраф?! Вы с дуба упали? А он еще самодовольно рассказывает, что уже оплатил.
  • Павелко каждый день должен требовать их исключения из УЕФА и ФИФА, а не хвастаться, что штраф нам не страшен!
  • Штраф за такие слова не должно было быть априори!
По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Петраков может и по голове погладить, и по шапке дать»
ВИДЕО. Шевченко или Ярмоленко? Переводчик запутался на пресс-конференции
ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом
УЕФА Андрей Павелко Российский футбольный союз сборная Украины по футболу Александр Петраков штрафы Украинская ассоциация футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УНИАН
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Футбол | 20 сентября 2022, 20:55 2
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?

Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций

Йожеф САБО – Петракову: «Лига наций – это замена товарищеским играм»
Футбол | 20 сентября 2022, 19:59 6
Йожеф САБО – Петракову: «Лига наций – это замена товарищеским играм»
Йожеф САБО – Петракову: «Лига наций – это замена товарищеским играм»

Специалист хочет успокоить главного тренера команды

Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Футбол | 20.09.2022, 21:50
Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Футбол | 20.09.2022, 17:38
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Другие виды | 20.09.2022, 05:59
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
ФОТО. Цените каждый миг. Билодид показала кудрявые волосы
20.09.2022, 21:15
Другие виды
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
19.09.2022, 12:55 29
Футбол
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
В россии подтвердили жалобу на Петракова. «Недопустимые высказывания»
19.09.2022, 17:30 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
ОФИЦИАЛЬНО. Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорк Никс
19.09.2022, 10:20 10
Баскетбол
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
19.09.2022, 21:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности