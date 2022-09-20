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Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2022, 23:02
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0

КОРНИЕНКО: «Жуткие воспоминания о травме. Хочется забыть тот день навсегда»

Защитник «Шахтера» рассказал, как восстанавливается после травмы колена

20 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 20 сентября 2022, 23:02
120
0
КОРНИЕНКО: «Жуткие воспоминания о травме. Хочется забыть тот день навсегда»
ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал, как восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

– Начнем по порядку, с матча с «Кривбассом». Первая игра в сезоне, и сразу такое разочарование. Как сейчас вспоминаете тот момент?

– Жуткие воспоминания. Никогда в жизни не мог представить, что будет такая неприятная и очень серьезная ситуация. Хочется забыть этот день и не вспоминать больше никогда.

– Какие были первые мысли, сразу стало понятно, что травма серьезная?

– У меня был шок, никогда в жизни не было таких болевых ощущений. Сразу понял, что там все очень плохо.

– Когда озвучили диагноз, какая была реакция?

– Все на 99 процентов уже понимали, что это за травма. Все-таки, у нас в клубе врачи высшего уровня, профессионалы своего дела и уже не впервые сталкиваются с подобными ситуациями. Мне сказали, что очень большая вероятность, что это крестообразные связки. На следующий день сделали МРТ и все подтвердилось. Я прекрасно понимал, что это полгода и это самая серьезная травма для футболиста. Но это жизнь, и она продолжается, тем более, годы позволяют вернуться еще сильнее и стать еще лучше.

– Вас прооперировали в Риме, как быстро начался процесс реабилитации?

– Уже на следующий день после операции сняли дренажи, пришел реабилитолог и сказал: давай, вставай и пошли в фитнес-зал работать. Мягко говоря, я был удивлен. Еще не мог ни вправо, ни влево даже сантиметра повернуть ногой, такая ужасная была боль. Ну ничего, я себя настроил, взял в руки и потихоньку встал на ноги и пошел в зал. Сначала были самые обычные занятия, элементарно поднимал ногу. С каждым днем все лучше и лучше. Надо терпеть, через боль, другого выбора нет.

– Общались с кем-то из футболистов, у которых уже была такая травма?

– Да, конечно. Например, с Денисом Поповым из «Динамо» Киев. Он мне первым написал, у него два раза такая ситуация была. Денис мне сразу сказал, что нужно иметь железные нервы и терпение. У многих ребят были такие травмы, все зависит от восстановления, от желания.

– Очень много футболистов из разных команд поддержали вас в соцсетях, насколько было важно получить эту поддержку?

– Для меня очень важно видеть и чувствовать поддержку всех ребят. Все прекрасно понимают, что это за травма и что меня ждет. От их поддержки и улыбка появляется на лице, и сил становится больше. Это очень важно, и приятно, когда поддерживают.

– Травма случилась после столкновения с Хомченовским, Дмитрий связывался с вами?

– Я помню на поле еще, когда травма случилась, у меня тогда шок был, мало что припоминаю, но его слова помню: «Витек, я же тебя не трогал, я не хотел». Это футбольные моменты. Точно также, когда у меня была травма после подката Сергея Сидорчука [в ноябре 2020 года]. Думаю, никто не хочет на футбольном поле просто взять и сломать человека. Но это футбол, контактный вид спорта, поэтому нужно быть всегда к этому готовым.

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Источник Террикон
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