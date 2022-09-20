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Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 14:00
272
0

Сергей КРИВЦОВ: «Во Львове больше людей болело за Динамо»

Защитник «Шахтера» – об отношении болельщиков во Львове

20 сентября 2022, 13:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 14:00
272
0
Сергей КРИВЦОВ: «Во Львове больше людей болело за Динамо»
Instagram. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о переезде команды во Львов в 2014 году.

«Я не слышал и не видел своими глазами того, что чувствовали жители Луганска и Донецка восемь лет. За две недели до этих событий я уже был в отпуске – находился в Запорожье. Я не слышал тогда бомб или ракет – только читал в новостях. Но 24 февраля со своей семьей все это увидел и услышал. Это очень страшно.

Мы начали играть во Львове. Сначала очень хорошо к нам относились, все было хорошо, и люди приходили. Потом в принципе никакого плохого отношения со стороны болельщиков к нам не было, но стало все меньше и меньше народу ходить на наши матчи.

Отношение львовян к нам было достаточно хорошим. Мы сразу думали, что может быть какое-то негативное отношение, но я на себе такого не чувствовал. Да, были моменты, когда мы играли нашу домашнюю встречу с «Динамо», и нас освистывали, когда мы выходили на разминку. Больше людей болело за «Динамо», но это их фансекторы, которые дружат между собой (фанаты «Динамо» и «Карпат», – прим.). Мы это понимаем», – сказал Кривцов.

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Источник Sport.ua
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