Сергей КРИВЦОВ: «Очень часто снятся сны, как мы играем на Донбасс Арене»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о желании в будущем посетить «Донбасс Арену».

«Жена знает, что мне очень часто снятся сны, как мы играем на «Донбасс Арене». Даже если мы живем в Киеве, то из столицы едем на «Донбасс Арену», там играем свой матч и возвращаемся обратно в Киев. Сейчас, когда читаешь новости с фронта, это дарит нам надежду. Надеюсь как минимум вернуться на «Донбасс Арену» как зритель. Может, я уже завершу свою футбольную карьеру, но обязательно туда приеду.

У команды были свои амбиции и мечты – и уже второй раз их разрушают. Я думаю, это в последний раз, когда нам сбивают эти планы. Мы вернемся и уже будет строиться такая команда, которая будет бороться за самые высокие места во всех турнирах, в которых играет», - сказал Кривцов.