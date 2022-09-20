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Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 10:41
94
0

Сергей КРИВЦОВ: «Очень часто снятся сны, как мы играем на Донбасс Арене»

Защитник «Шахтера» – о стадионе в Донецке

20 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 10:41
94
0
Сергей КРИВЦОВ: «Очень часто снятся сны, как мы играем на Донбасс Арене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о желании в будущем посетить «Донбасс Арену».

«Жена знает, что мне очень часто снятся сны, как мы играем на «Донбасс Арене». Даже если мы живем в Киеве, то из столицы едем на «Донбасс Арену», там играем свой матч и возвращаемся обратно в Киев. Сейчас, когда читаешь новости с фронта, это дарит нам надежду. Надеюсь как минимум вернуться на «Донбасс Арену» как зритель. Может, я уже завершу свою футбольную карьеру, но обязательно туда приеду.

У команды были свои амбиции и мечты – и уже второй раз их разрушают. Я думаю, это в последний раз, когда нам сбивают эти планы. Мы вернемся и уже будет строиться такая команда, которая будет бороться за самые высокие места во всех турнирах, в которых играет», - сказал Кривцов.

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Источник Трибуна
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