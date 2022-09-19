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ATP
19 сентября 2022, 16:54 |
120
0

Набирает стабильности. Украинец снова вышел в основу челленджера

Георгий Кравченко обыграл Себастьяна Гиму на турнире в Румынии

19 сентября 2022, 16:54 |
120
0
Набирает стабильности. Украинец снова вышел в основу челленджера
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 422) во 2-м раунде квалификации обыграл Себастьяна Гиму (Румыния, ATP 583) и вышел в основу грунтового челленджера в Сибиу (Румыния).

АТР челленджер Сибиу. Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:4, 6:4

Отметим, что на предыдущей неделе Георгий впервые с июня 2022 года сыграл в основе челленджера. Тогда он прошел квалификацию к турнире в Щецине (Польша).

Далее в 1/16 финала Кравченко сыграет с еще одним представителем Румынии – Филипом Жияну (АТР 314).

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ATP Сибиу Георгий Кравченко Себастьян Гима
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Источник Sport.ua
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