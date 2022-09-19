Набирает стабильности. Украинец снова вышел в основу челленджера
Георгий Кравченко обыграл Себастьяна Гиму на турнире в Румынии
Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 422) во 2-м раунде квалификации обыграл Себастьяна Гиму (Румыния, ATP 583) и вышел в основу грунтового челленджера в Сибиу (Румыния).
АТР челленджер Сибиу. Грунт. Квалификация
Георгий Кравченко (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:4, 6:4
Отметим, что на предыдущей неделе Георгий впервые с июня 2022 года сыграл в основе челленджера. Тогда он прошел квалификацию к турнире в Щецине (Польша).
Далее в 1/16 финала Кравченко сыграет с еще одним представителем Румынии – Филипом Жияну (АТР 314).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола
Стадия плей-офф Davis Cup Finals стартует 21 ноября в Малаге