Набирает стабильности. Украинец снова вышел в основу челленджера

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 422) во 2-м раунде квалификации обыграл Себастьяна Гиму (Румыния, ATP 583) и вышел в основу грунтового челленджера в Сибиу (Румыния).

АТР челленджер Сибиу. Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:4, 6:4

Отметим, что на предыдущей неделе Георгий впервые с июня 2022 года сыграл в основе челленджера. Тогда он прошел квалификацию к турнире в Щецине (Польша).

Далее в 1/16 финала Кравченко сыграет с еще одним представителем Румынии – Филипом Жияну (АТР 314).