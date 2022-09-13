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ATP
13 сентября 2022, 17:12 | Обновлено 13 сентября 2022, 17:13
59
0

Кравченко проиграл пятому сеяному на челленджере в Польше

Георгий взял первый сет, после чего был разгромлен

13 сентября 2022, 17:12 | Обновлено 13 сентября 2022, 17:13
59
0
Кравченко проиграл пятому сеяному на челленджере в Польше
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 404) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Польше.

В первом круге основы украинец, который преодолел сито квалификации, уступил пятому сеяному Карлосу Табернеру из Испании (АТР 121).

Щецин. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Карлос Табернер (Испания) – 7:6(5), 0:6, 0:6

Матч первого круга на этом турнире стал для Георгия первым в основе челленджера с июня.

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Георгий Кравченко ATP Щецин Карлос Табернер
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Источник Sport.ua
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