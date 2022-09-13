Кравченко проиграл пятому сеяному на челленджере в Польше

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 404) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Польше.

В первом круге основы украинец, который преодолел сито квалификации, уступил пятому сеяному Карлосу Табернеру из Испании (АТР 121).

Щецин. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Карлос Табернер (Испания) – 7:6(5), 0:6, 0:6

Матч первого круга на этом турнире стал для Георгия первым в основе челленджера с июня.