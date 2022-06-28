Крутых обыграл второго сеяного на челленджере в Германии
Георгий Кравченко и Виталий Сачко свои матчи проиграли
Украинские теннисисты с разной степенью успешности провели матчи первого круга основы в рамках челленджера в Германии.
Алексей Крутых одолел второго сеяного, Виталий Сачко и Георгий Кравченко свои матчи проиграли.
Люденшайд. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Матс Мораинг (Германия) [2] – 7:6(9), 6:3
Георгий Кравченко (Украина) [Q] – Тимо Штоддер (Германия) [Q] – 7:6(4), 6:7(4), 2:6
Виталий Сачко (Украина) – Хамад Меджедович (Сербия) [Q] – 3:6, 3:6
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