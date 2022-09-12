Украинец прошел в основу турнира в Польше. Выиграл близкий матч у немца

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 434) во 2-м раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша) выиграл у Луиса Вессельса (Германия, ATP 269) в двух сетах за 2 часа.

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Луис Вессельс (Германия) – 6:4, 7:6 (7:4)

Эта победа позволила украинцу выйти в основную сетку турнира. Далее он встретится с Карлосом Табернером (Испания, АТР 121). Отметим, что предстоящий матч 1/16 финала на этом турнире станет для Георгия первым в основе челленджера с июня 2022.

Ранее в 1-м раунде квалификации на этом турнире вылетел Алексей Крутых.