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ATP
12 сентября 2022, 20:35 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:55
275
0

Украинец прошел в основу турнира в Польше. Выиграл близкий матч у немца

Георгий Кравченко обыграл Луиса Вессельса

12 сентября 2022, 20:35 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:55
275
0
Украинец прошел в основу турнира в Польше. Выиграл близкий матч у немца
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 434) во 2-м раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша) выиграл у Луиса Вессельса (Германия, ATP 269) в двух сетах за 2 часа.

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Луис Вессельс (Германия) – 6:4, 7:6 (7:4)

Эта победа позволила украинцу выйти в основную сетку турнира. Далее он встретится с Карлосом Табернером (Испания, АТР 121). Отметим, что предстоящий матч 1/16 финала на этом турнире станет для Георгия первым в основе челленджера с июня 2022.

Ранее в 1-м раунде квалификации на этом турнире вылетел Алексей Крутых.

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Георгий Кравченко ATP Щецин Карлос Табернер Луис Вессельс
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Источник Sport.ua
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