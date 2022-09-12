Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снова поражение. Крутых не подал на матч и в итоге проиграл в Польше
ATP
12 сентября 2022, 09:01 |
92
0

Снова поражение. Крутых не подал на матч и в итоге проиграл в Польше

Украинец имел все шансы выиграть, но увы

12 сентября 2022, 09:01 |
92
0
Снова поражение. Крутых не подал на матч и в итоге проиграл в Польше
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 226) в 1-м раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша) уступил в 3-х сетах Мартину Крумиху (Чехия, ATP 434).

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Алексей Крутых (Укриана) – Мартин Крумих (Чехия) – 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7).

Матч закончился за 3 часа. В 1-м сете Алексей камбекнул со счета 0:3*, а во 2-м с 0:2* и подавал на сет при *5:4 и даже имел матчбол, но по итогу растерял преимущество и уступил в плотной игре.

Отметим, что для Крутых это уже третье поражение подряд после триумфа на челленджере в Праге (Чехия).

По теме:
Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше
Крутых – аут, Ваншельбойм – аут. Украинцы выбыли из турниров в Европе
Крутых проиграл стартовый матч на челленджере в Италии
Алексей Крутых Мартин Крумих ATP Щецин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Футбол | 12 сентября 2022, 08:14 1
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании

МРТ показало повреждение мениска

Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Баскетбол | 11 сентября 2022, 15:02 21
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете

Украинцы не сумели выйти в четвертьфинал

Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022!
Теннис | 12.09.2022, 02:45
Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022!
Карлос Алькарас – чемпион US Open 2022!
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Футбол | 11.09.2022, 18:55
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Футбол | 11.09.2022, 09:40
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
Ошибку можно исправить! Шевченко, Блохин и Беланов обратились к боснийцам
11.09.2022, 22:29 8
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
11.09.2022, 20:37 18
Футбол
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
10.09.2022, 23:55 1
Волейбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
11.09.2022, 19:58
Футбол
Агент: «Тайсон был на грани суицида»
Агент: «Тайсон был на грани суицида»
11.09.2022, 17:57 1
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
12.09.2022, 03:00 21
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности