Снова поражение. Крутых не подал на матч и в итоге проиграл в Польше

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 226) в 1-м раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша) уступил в 3-х сетах Мартину Крумиху (Чехия, ATP 434).

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Алексей Крутых (Укриана) – Мартин Крумих (Чехия) – 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (5:7).

Матч закончился за 3 часа. В 1-м сете Алексей камбекнул со счета 0:3*, а во 2-м с 0:2* и подавал на сет при *5:4 и даже имел матчбол, но по итогу растерял преимущество и уступил в плотной игре.

Отметим, что для Крутых это уже третье поражение подряд после триумфа на челленджере в Праге (Чехия).