Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше
Украинский теннисист был в статусе андердога, а в итоге вынес с корта поляка
Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 404) не оставил ни единого шанса Павелу Циасу (Польша, ATP 453) в 1-м матче квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша).
АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация
Георгий Кравченко (Украина) – Павел Циас (Польша) – 6:0, 6:0
Матч завершился за 54 минуты. Павел выиграл всего 15 поинтов, а Георгий – 54. Отметим, что букмекеры считали Циаса фаворитом встречи.
В следующем раунде украинец сыграет с победителем матча Луис Вессельс (Германия, ATP 294) – Яша Шайрих (Польша).
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