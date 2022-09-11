Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 404) не оставил ни единого шанса Павелу Циасу (Польша, ATP 453) в 1-м матче квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша).

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Павел Циас (Польша) – 6:0, 6:0

Матч завершился за 54 минуты. Павел выиграл всего 15 поинтов, а Георгий – 54. Отметим, что букмекеры считали Циаса фаворитом встречи.

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В следующем раунде украинец сыграет с победителем матча Луис Вессельс (Германия, ATP 294) – Яша Шайрих (Польша).