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  4. Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше
ATP
11 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:26
92
0

Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше

Украинский теннисист был в статусе андердога, а в итоге вынес с корта поляка

11 сентября 2022, 13:20 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:26
92
0
Кравченко уничтожил соперника в 1-м матче квалификации турнира в Польше
ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 404) не оставил ни единого шанса Павелу Циасу (Польша, ATP 453) в 1-м матче квалификации к грунтовому челленджеру в Щецине (Польша).

АТР челленджер Щецин (Польша). Грунт. Квалификация

Георгий Кравченко (Украина) – Павел Циас (Польша) – 6:0, 6:0

Матч завершился за 54 минуты. Павел выиграл всего 15 поинтов, а Георгий – 54. Отметим, что букмекеры считали Циаса фаворитом встречи.

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В следующем раунде украинец сыграет с победителем матча Луис Вессельс (Германия, ATP 294) – Яша Шайрих (Польша).

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Георгий Кравченко ATP Щецин
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Источник Sport.ua
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