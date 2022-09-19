Италия19 сентября 2022, 10:17 |
49
0
Кремонезе – Лацио – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
19 сентября 2022, 10:17 |
49
0
В матче 7-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде разгромил «Кремонезе» со счетом 4:0.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2022, 23:59 1
«ПСЖ» набрал 22 очка и укрепил лидерство в Ла Лиге
Бокс | 18 сентября 2022, 13:21 1
Канело получил более чем в два раза больше оппонента
Футбол | 18.09.2022, 17:08
Теннис | 19.09.2022, 08:08
Баскетбол | 19.09.2022, 02:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2022, 04:00 22
19.09.2022, 05:20 16
18.09.2022, 19:04 6
18.09.2022, 09:57 2
17.09.2022, 15:45
17.09.2022, 20:11 1
17.09.2022, 21:50 6
18.09.2022, 07:55