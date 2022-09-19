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  4. Кремонезе – Лацио – 0:4. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Кремонезе
18.09.2022, FT 0 : 4
Лацио
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Италия
19 сентября 2022, 10:17 |
49
0

Кремонезе – Лацио – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

19 сентября 2022, 10:17 |
49
0
Кремонезе – Лацио – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде разгромил «Кремонезе» со счетом 4:0.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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видео голов и обзор Кремонезе Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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