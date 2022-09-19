Надежда Киченок победно стартовала на турнире в Южной Корее

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 250 в Южной Корее.

В матче первого круга Надя в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии обыграла тандем Арианне Хартоно / Оливия Тжандрамулия (Нидерланды / Австралия).

Сеул. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Оксана Калашникова – Арианне Хартоно / Оливия Тьяндрамулия – 7:5, 6:2

Отметим, что Надежда до этого проиграла три матча подряд.