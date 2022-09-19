WTA19 сентября 2022, 09:54 |
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Надежда Киченок победно стартовала на турнире в Южной Корее
Надя выиграла второй матч из восьми последних
19 сентября 2022, 09:54 |
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Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 250 в Южной Корее.
В матче первого круга Надя в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии обыграла тандем Арианне Хартоно / Оливия Тжандрамулия (Нидерланды / Австралия).
Сеул. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Оксана Калашникова – Арианне Хартоно / Оливия Тьяндрамулия – 7:5, 6:2
Отметим, что Надежда до этого проиграла три матча подряд.
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