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  4. Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню
WTA
19 сентября 2022, 08:43 |
323
0

Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню

В первой десятке все стабильно

19 сентября 2022, 08:43 |
323
0
Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню
WTA. Линда Фругвиртова

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Портороже и в Ченнае. В Словении победила чешка Катерина Синякова, благодаря этому она вернулась в первую полусотню.

В Индии победу праздновала Линда Фругвиртова. 17-летняя представительница Чехии добавила в рейтинга сразу 56 позиций и дебютировала в первой сотне на 74-й строчке.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок больше все добавили Леся Цуренко и Катерина Байндл. У остальных из топ-200 все немного хуже. Ангелина Калинина сохранила место в первой полусотне.

Украинки в рейтинге WTA


В верхах Чемпионской гонки также обошлось без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Среди украинок здесь добавила лишь Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Линда Фругвиртова
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Источник Sport.ua
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