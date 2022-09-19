Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Портороже и в Ченнае. В Словении победила чешка Катерина Синякова, благодаря этому она вернулась в первую полусотню.

В Индии победу праздновала Линда Фругвиртова. 17-летняя представительница Чехии добавила в рейтинга сразу 56 позиций и дебютировала в первой сотне на 74-й строчке.

В первой десятке обошлось без изменений.



Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок больше все добавили Леся Цуренко и Катерина Байндл. У остальных из топ-200 все немного хуже. Ангелина Калинина сохранила место в первой полусотне.

Украинки в рейтинге WTA





В верхах Чемпионской гонки также обошлось без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Среди украинок здесь добавила лишь Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA