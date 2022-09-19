Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню
В первой десятке все стабильно
На прошлой неделе девушки сыграли два турнира категории WTA 250 в Портороже и в Ченнае. В Словении победила чешка Катерина Синякова, благодаря этому она вернулась в первую полусотню.
В Индии победу праздновала Линда Фругвиртова. 17-летняя представительница Чехии добавила в рейтинга сразу 56 позиций и дебютировала в первой сотне на 74-й строчке.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Среди украинок больше все добавили Леся Цуренко и Катерина Байндл. У остальных из топ-200 все немного хуже. Ангелина Калинина сохранила место в первой полусотне.
Украинки в рейтинге WTA
В верхах Чемпионской гонки также обошлось без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Среди украинок здесь добавила лишь Цуренко.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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