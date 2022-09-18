WTA18 сентября 2022, 22:38 |
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Синякова обыграла Рыбакину в финале турнире в Словении
Чешская теннисистка добыла третий титул в карьере
18 сентября 2022, 22:38 |
114
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Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Словении.
В матче за титул чешка Катерина Синякова (№82 WTA) одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (№25 WTA).
Порторож. Финал
Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(4), 7:6(5), 6:4
Для Синяковой это третий титул на уровне WTA, также она является первой ракеткой мира в парном разряде.
Рыбакина сыграла десятый финал и в седьмой раз уступила в главном матче турнира.
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