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  4. Синякова обыграла Рыбакину в финале турнире в Словении
WTA
18 сентября 2022, 22:38 |
114
0

Синякова обыграла Рыбакину в финале турнире в Словении

Чешская теннисистка добыла третий титул в карьере

18 сентября 2022, 22:38 |
114
0
Синякова обыграла Рыбакину в финале турнире в Словении
WTA. Катерина Синякова

Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Словении.

В матче за титул чешка Катерина Синякова (№82 WTA) одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (№25 WTA).

Порторож. Финал
Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(4), 7:6(5), 6:4

Для Синяковой это третий титул на уровне WTA, также она является первой ракеткой мира в парном разряде.

Рыбакина сыграла десятый финал и в седьмой раз уступила в главном матче турнира.

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Источник Sport.ua
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