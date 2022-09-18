Синякова обыграла Рыбакину в финале турнире в Словении

Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Словении.

В матче за титул чешка Катерина Синякова (№82 WTA) одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (№25 WTA).

Порторож. Финал

Катерина Синякова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(4), 7:6(5), 6:4

Для Синяковой это третий титул на уровне WTA, также она является первой ракеткой мира в парном разряде.

Рыбакина сыграла десятый финал и в седьмой раз уступила в главном матче турнира.