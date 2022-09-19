Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену

Английская Премьер-лига – турнир, поиграть в котором мечтает подавляющее большинство профессиональных футболистов. Однако удается это отнюдь немногим, а потому возможность играть в АПЛ – своего рода привилегия, даже если появляться на поле удается лишь на замену.

Впрочем, что значит «лишь»? Даже среди тех, кто появлялся на поле по ходу матчей, найдется немало достойных игроков. В случае с атакующими исполнителями в АПЛ даже есть своеобразная «секта Сульшера», в которую накануне смог войти кореец Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», для чего ему потребовалось забить три мяча в ворота соперника, выйдя на поле по ходу поединка.

Кто, когда и за какие заслуги оказался в этой когорте избранных, давайте выяснять прямо сейчас…

1. Уле Гуннар СУЛЬШЕР («Манчестер Юнайтед»)

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«Манчестер Юнайтед» подписал норвежского форварда Уле Гуннара Сульшера из «Мольде» летом 1996 года, и в стане «красных дьяволов» тот задержался на долгих 11 лет. На «Олд Траффорд» Сульшер, как правило, не имел статуса игрока основного состава, а использовался Алексом Фергюсоном в качестве дополнительной опции. Причем Уле Гуннару удавалось быть настолько эффективным, выходя с лавки запасных, что он на Туманном Альбионе получил прозвище «Суперзапасной».

Неудивительно, что именно Сульшер стал первым, кому удалось оформить хет-трик (по факту даже покер, но хет-трик с точки зрения статистических выкладок является его безусловной составной частью) в английской Премьер-лиге после выхода на замену. Произошло это в легендарном для «Манчестер Юнайтед» сезоне-1998/99, который завершился первым и пока единственным в истории этого клуба треблом (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).

6 февраля 1999 года «Манчестер Юнайтед» в рамках 24-го тура АПЛ отправился в гости к «Ноттингем Форест». Это была дуэль лучшей на тот момент команды дивизиона с худшей, роль которой исполняли «лесники», увязший на 20-й строчке. Неудивительно, что матч оказался легкой прогулкой для подопечных Фергюсона. И пусть первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Манчестер Юнайтед» (2:1), во втором гости буквально выжгли дотла оборонительные построения оппонента, чему изрядно поспособствовал и Сульшер. Норвежец появился на поле на 71-й минуте, заменив автора дубля Дуайта Йорка, после чего за 13 минут забил сразу четыре мяча в ворота «Ноттингем Форест»! Кому и когда еще удастся повторить подобное в самом сильном национальном чемпионате континента – большой вопрос…

2. Джимми ФЛОЙД ХАССЕЛБАЙНК («Челси»)

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Следующего своего героя среди запасных поклонникам АПЛ пришлось ждать более пяти лет. Им стал нидерландский форвард Джимми Флойд Хасселбайнк, выступавший с 2000 по 2004 годы за «Челси». «Синие» подписали Хасселбайнка из «Атлетико» за 20 с небольшим миллионов фунтов, хотя лишь сезоном ранее «матрасники» приобрели нидерландца у «Лидса» за 15 миллионов.

Джимми Флойд в первые два сезона был безоговорочно ключевым форвардом для «Челси», и радовал результативностью всех фанатов команды. На его счету неизменно оказывалось по 35 проведенных поединков и по 23 забитых мяча, если мы говорим о сезонах-2000/01 и 2001/02. В АПЛ-2003/04 Хасселбайнк уже имел меньше игровой практики, чаще выходя на замену, а потому для него это и стало шансом войти в «секту Сульшера».

27 марта 2004 года «Челси» на своем поле в рамках 30-го тура принимал беспросветного аутсайдера турнира «Вулверхэмптон». Вопреки ожиданиям, матч складывался крайне непросто для «синих», а его основные форварды - Эйдур Гудьонсен и Эрнан Креспо – не смогли поразить ворота соперника. К 60-й минуте, когда на поле вместо Джереми Нжитапа объявился Хасселбайнк, «Челси» сенсационно проигрывал «волкам» со счетом 1:2. Через десять минут после выхода нидерландца сравнять счет удалось Лэмпарду, после чего на авансцену вышел Джимми Флойд. С 77-й по 90-ю минуты он оформил хет-трик, окончательно похоронив надежды «Вулверхэмптона» на благоприятный результат в противостоянии…

3. Роберт ЭРНШОУ («Вест Бромвич Альбион»)

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Воспитанник валлийского «Кардиффа» Роберт Эрншоу дебютировал в английской Премьер-лиге в сезоне-2004/05, и сразу же сумел отличиться хет-триком после выхода на замену. Переход форварда обошелся «Вест Бромвич Альбиону» в 4 миллиона фунтов, и в целом он вполне отработал эти деньги, проведя за два года в стане «дроздов» 50 матчей в рамках всех турниров и записав на свой счет 17 забитых мячей.

Эрншоу удалось за карьеру провести лишь три сезона в рамках АПЛ, один из которых оказался неполным. Единственным однозначно успешным для Роберта оказался розыгрыш чемпионата-2004/05, который, как уже отмечалось, стал для него дебютным в турнире. Тогда на счету нападающего оказалось 11 голов в 31 матче.

Звездный час для Эрншоу в футболке «Вест Бромвича» настал 19 марта 2005 года, когда «дрозды» в рамках 30-го тура отправились на выезд к «Чарльтону». Игра завершилась сенсационной победой гостей, которые на тот момент плелись на 19-м месте в турнирной таблице, разгромивших своих «пернатых собратьев» («Чарльтон» нередко называют «красными дроздами»), со счетом 4:1. Эрншоу в этой встрече появился на поле на 64-й минуте. К тому моменту на табло была ничья (1:1), а хозяева поля с 29-й минуты играли в меньшинстве. Реализовать численное преимущество «Вест Бромвичу» не удавалось, пока за дело не взялся Эрншоу. Сперва Роберт забил головой, затем реализовал выход один на один с вратарем, а на 90-й минуте, когда гости заработали право на пенальти, партнеры доверили его исполнение Эрншоу, который четким ударом и оформил свой первый и единственный в карьере хет-трик в АПЛ.

4. Эммануэль АДЕБАЙОР («Арсенал»)

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Рослого тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора французский наставник «Арсенала» Арсен Венгер с помощью скаутов присмотрел на своей родине – в «Монако». В январе 2006 года «канониры» не пожалели 9 миллионов фунтов на осуществление сделки, и Адебайор за три с половиной года принес немало пользы «Арсеналу», как на поле, так и затем в финансовом плане, так как был продан в «Манчестер Сити» с пристойным наваром – за 26 миллионов фунтов.

В первых двух сезонах африканец привыкал к новому турниру и новой команде, отличившись 4 и 8 забитыми мячами, соответственно. Расцвет Адебайора в «Арсенале» пришелся на сезон-2007/08, когда он сумел забить 24 мяча в 36 поединках и вместе с Фернандо Торресом из «Ливерпуля» разделил вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира вслед за непревзойденным Криштиану Роналду (португалец наколотил 31 гол).

Интересно, что в АПЛ на счету Адебайора 97 голов в 242 матчах за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», но только в составе «канониров» тоголезцу удавались хет-трики. Таких зафиксировано три, причем дважды по три гола Эммануэль отгружал в ворота «Дерби», а еще раз от него пострадал «Блэкберн». Забить трижды после выхода на замену Адебайору удалось 28 апреля 2008 года в выездном противостоянии «Арсенала» в рамках 36-го тура против главного аутсайдера турнира «Дерби». Африканец вышел на поле на 46-й минуте при счете 2:1 в пользу «канониров», и заменил Робина ван Перси. На 59-й минуте Адебайор забил первый свой мяч, после чего «Дерби» его отыграл усилиями уже упоминавшегося выше Роберта Эрншоу (2:3), но в концовке «Арсенал» размазал оппонента по газону благодаря мячу Уолкотта и еще двум голам тоголезца – 6:2.

5. Ромелу ЛУКАКУ («Вест Бромвич Альбион»)

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Ромелу Лукаку объявился в АПЛ в 18 лет, когда «Челси» не пожалел 13,5 миллионов фунтов на его выкуп в «Андерлехте». Однако с ходу заиграть на топ-уровне бельгийцу прогнозируемо не удалось, из-за чего спустя год его отправили в аренду в «Вест Бромвич Альбион», где он сумел показать себя во всей красе – 17 забитых мячей в 35 поединках Премьер-лиги.

В стане «дроздов» Лукаку преимущественно забивал командам второго десятка, равно как и чаще всего выходил в стартовом составе. Впрочем, на его счету два мяча в ворота «Ливерпуля» в двух матчах, благодаря которым «Вест Бромвич» сенсационно нокаутировал гранда – 3:0 и 2:0. А еще Ромелу отличился хет-триком в воротах датчанина Андерса Линдегора, который тогда был голкипером «Манчестер Юнайтед».

19 мая 2013 года в рамках заключительного тура сезона в АПЛ «Вест Бромвич» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед», который досрочно оформил чемпионский титул (после того стан «красных дьяволов» покинул Алекс Фергюсон, а команда более не завоевывала национального «золота»). К 30-й минуте матча счет был 3:0 в пользу гостей, но затем «дрозды» два мяча отыграли, что правда, позволив «Манчестер Юнайтед» очень быстро вернуть статус-кво. На 63-й минуте «красные дьяволы» выигрывали со счетом 5:2, но временной отрезок с 81-й по 86-ю минуты перевернул ход поединка вспять. Героем стал Ромелу Лукаку, появившийся на замену на 46-й минуте. Свой первый в поединке гол бельгиец забил еще на 50-й минуте, а в концовке добавил еще два мяча, которые вместе с точным ударом Юссуфа Мулумбу и позволили «Вест Бромвичу» вырвать неожиданную ничью с экстравагантным для АПЛ счетом 5:5.

6. Стивен НЕЙСМИТ («Эвертон»)

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Атакующий полузащитник и воспитанник академий шотландских «Рейнджерс» и «Килмарнока» Стивен Нейсмит появился в АПЛ летом 2012 года, когда его на правах свободного агента удалось подписать «Эвертону». В стане «ирисок» Нейсмит провел три с половиной сезона, а затем почти за 10 миллионов фунтов был продан «Норвичу».

В рамках АПЛ Нейсмит отличился 20 забитыми мячами, но самым выдающимся для него эпизодом в карьере стал поединок против «Челси», который состоялся 12 сентября 2015 года в рамках 5-го тура чемпионата. Эту игру Стивен начал на скамье запасных, но из-за травмы боснийца Мухамеда Бешича вышел на замену уже на 9-й минуте. Всего через 13 минут после появления Нейсмита на табло «Гудисон Парк» появились очень приятные для фанатов «ирисок» цифры – 2:0, а автором обоих забитых мячей «Эвертона» стал именно Нейсмит. В концовке первого тайма Матич отыграл один гол, но хозяева поля не расклеились, и всю вторую половину игры провели максимально собранно, а на 86-й минуте Нейсмит окончательно нокаутировал «Челси», став героем для «Эвертона» - 3:1 и единственный в карьере Стивена хет-трик в рамках АПЛ.

7. СОН Хын Мин («Тоттенхэм»)

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Кореец Сон Хын Мин выступает в АПЛ с августа 2015 года, когда «Тоттенхэм» выкупил его контракт у «Байера» за 27 миллионов фунтов. С тех пор и до недавнего поединка против «Лестера» в активе азиатского легионера было два хет-трика в Премьер-лиге (что правда, один, как и в случае с Сульшером, стал частью покера). На старте сезона-2022/23 Сон Хын Мину удалось оформить третий хет-трик в своей карьере в английской элитарной лиге, догнав по этому показателю Криштиану Роналду.

На матч против «Лестера» Сон Хын Мин остался в запасе «шпор», а объявился на поле на 59-й минуте вместо Ришарлисона при счете 3:2 в пользу его команды. На 73-й минуте кореец сперва упрочил лидерство «шпор» в матче, а на 84-й и 86-й окончательно добил развалившегося оппонента, который еще недавно считался весьма пристойным соперником для всех в АПЛ.