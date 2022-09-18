Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда далеко
Англия
18 сентября 2022, 03:40 |
30
0

Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда далеко

Агуэро недосягаем

18 сентября 2022, 03:40 |
30
0
Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда далеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Вчера, 17 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лестером» корейский вингер «шпор» Сон Хын Мин забил 3 мяча.

Это позволило ему догнать Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Теперь на счету корейца их уже 3.

Лидером по количеству хет-триков в АПЛ является Серхио Агуэро. У него их целых 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), а на третьем – Робби Фаулер (9).

По теме:
Тоттенхэм - Лестер - 6:2. Роскошные голы Сона. Обзор матча АПЛ
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Серхио Агуэро Сон Хын Мин Криштиану Роналду Алан Ширер Робби Фаулер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»
Футбол | 17 сентября 2022, 20:29 4
Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»
Винисиус ЖУНИОР: «Многих раздражает счастье темнокожего бразильца в Европе»

Игрок планирует и дальше ярко праздновать свои голы

Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Футбол | 17 сентября 2022, 23:26 0
Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций

Эдуард Соболь пополнил список травмированных

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»
Футбол | 17.09.2022, 09:42
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»
ФОТО. Модель для взрослых предложила игрокам Лестера подписку на свой канал
Футбол | 17.09.2022, 11:35
ФОТО. Модель для взрослых предложила игрокам Лестера подписку на свой канал
ФОТО. Модель для взрослых предложила игрокам Лестера подписку на свой канал
Холанд переписал историю АПЛ
Футбол | 17.09.2022, 15:45
Холанд переписал историю АПЛ
Холанд переписал историю АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
16.09.2022, 12:28 10
Теннис
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
16.09.2022, 15:40 5
Футбол
Украина обыграла Словению в непростом матче и вышла в четвертьфинал ЧМ
Украина обыграла Словению в непростом матче и вышла в четвертьфинал ЧМ
16.09.2022, 21:00 2
Другие виды
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
16.09.2022, 17:10 23
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
16.09.2022, 18:10 21
Баскетбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
16.09.2022, 19:42 5
Футбол
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности