Англия18 сентября 2022, 03:40 |
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Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда далеко
Агуэро недосягаем
18 сентября 2022, 03:40 |
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Вчера, 17 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лестером» корейский вингер «шпор» Сон Хын Мин забил 3 мяча.
Это позволило ему догнать Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Теперь на счету корейца их уже 3.
Лидером по количеству хет-триков в АПЛ является Серхио Агуэро. У него их целых 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), а на третьем – Робби Фаулер (9).
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