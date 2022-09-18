Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда далеко

Вчера, 17 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Лестером» корейский вингер «шпор» Сон Хын Мин забил 3 мяча.

Это позволило ему догнать Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Теперь на счету корейца их уже 3.

Лидером по количеству хет-триков в АПЛ является Серхио Агуэро. У него их целых 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), а на третьем – Робби Фаулер (9).