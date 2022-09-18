В поединке 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги «Горняк-Спорт» пропустил 7 безответных мячей от «Кремня».

23-летний полузащитник Андрей Глоба отличился двумя забитыми мячами, еще пять игроков «Кремня» записали на свой счет по одному голу.

Первая лига, 4-й тур. Группа Б

«Кремень» – «Горняк-Спорт» – 7:0

Голы: Фальковский, 35, Азизов, 40, Глоба, 45+1, 50, Галоян, 57, Галата, 74, Пигарев, 84

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