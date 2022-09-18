Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремень – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Кремень
52 3 : 0
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
81
0

Кремень – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 18 сентября в 12:00

18 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
81
0
Кремень – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Кремень» и «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по Киеву.

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «С Шотландией нам нужна только победа»
Буковина – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диназ – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Горняк-Спорт Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Футбол | 17 сентября 2022, 16:32 2
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить

Окно переходов в лучших лигах континента закрылось, но свободных агентов это не касается

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Бокс | 18 сентября 2022, 08:20 0
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»

Украинский боксер – о победе Канело в трилогии

Не хватило совсем немного. Украинка заняла 4-е место на ЧМ по гимнастике
Художественная гимнастика | 18.09.2022, 05:01
Не хватило совсем немного. Украинка заняла 4-е место на ЧМ по гимнастике
Не хватило совсем немного. Украинка заняла 4-е место на ЧМ по гимнастике
Холанд переписал историю АПЛ
Футбол | 17.09.2022, 15:45
Холанд переписал историю АПЛ
Холанд переписал историю АПЛ
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Футбол | 17.09.2022, 21:26
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 21
Бокс
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
16.09.2022, 11:10 18
Футбол
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
16.09.2022, 10:40 11
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
17.09.2022, 02:01 2
MMA
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
16.09.2022, 18:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности