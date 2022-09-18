Украина. Первая лига18 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
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Кремень – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 18 сентября в 12:00
18 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
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Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура Группы Б Первой лиги Украины, в котором сыграют «Кремень» и «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по Киеву.
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