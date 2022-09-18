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Боруссия Д
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Шальке
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Германия
18 сентября 2022, 13:40 |
116
0

Боруссия Д – Шальке – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

18 сентября 2022, 13:40 |
116
0
Боруссия Д – Шальке – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле минимально выиграла у «Шальке» из Гельзенкирхена – 1:0.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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