17.09.2022, FT 1 : 0
Германия18 сентября 2022, 13:40 |
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Боруссия Д – Шальке – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
18 сентября 2022, 13:40 |
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В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле минимально выиграла у «Шальке» из Гельзенкирхена – 1:0.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
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